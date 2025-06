Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O trânsito foi retomado de forma alternada na Estrada Nacional 121 (EN121), na zona de Beringel, concelho de Beja, após a circulação ter sido cortada hoje de manhã devido a um incêndio num camião, disse fonte da GNR.

A circulação rodoviária foi reposta cerca das 09:35, mas com os veículos a circularem de forma alternada, com a presença de militares da GNR no local, disse à agência Lusa a mesma fonte do Comando Territorial de Beja da Guarda.

O troço da EN121/IP8 na zona de Beringel estava cortado ao trânsito devido a um incêndio ocorrido num camião carregado de madeira.

O alerta foi dado pelas 06:48 e o incidente não provocou feridos, revelou à Lusa o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

Já a fonte da GNR explicou que, às 09:35, o incêndio tinha sido extinto e o camião encontrava-se fora da estrada, tal como a madeira que carregava.

Mas a viatura tem agora de aguardar por um reboque específico para ser transportada daquele local e a madeira também tem de ser retirada, acrescentou.

O incêndio, de acordo com a GNR, aconteceu ao quilómetro 62,500 da estrada, que faz a ligação entre os concelhos de Ferreira do Alentejo - mas também a partir daí para Itinerário Principal 1 ou Autoestrada do Sul (A2) – e Beja.

Para o local do incêndio, onde ainda decorrem trabalhos de rescaldo, entre outros, foram mobilizados 22 operacionais, de várias corporações de bombeiros e da GNR, apoiados por oito veículos.

