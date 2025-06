Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo fonte da PSP, foram disparados 20 tiros.

Um dos disparos atingiu uma jovem que estava dentro do carro, e que acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal e transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, encontrando-se livre de perigo.

O caso ocorreu na Avenida Vasco da Gama, a poucos metros da esquadra da PSP do Seixal, tendo um dos tiros atingido a montra de uma pastelaria.