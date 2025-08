Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos primeiros cinco meses do presente ano foram levados a cabo 659 despejos, o que representa um aumento de 14%, em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados revelados pela Direção-Geral da Administração da Justiça e que hoje fazem história no jornal Público.

O artigo diz ainda que entre janeiro e maio entraram 1107 pedidos de procedimento especial de despejo e nos tribunais, em 2024, deram entrada mais de 2700 processos de despejo.

"O distrito de Lisboa, onde se concentra a larga maioria do mercado de arrendamento habitacional, responde, também, pela maior fatia destes números. No período em análise, 441 procedimentos especiais de despejo diziam respeito a arrendamentos em Lisboa (um aumento anual de perto de 1% e o equivalente a quase 40% do total registado a nível nacional). Já no Porto, contabilizam-se 193 destes processos, uma queda de 10% em relação ao ano passado e o correspondente a cerca de 17% do total nacional", lê-se no artigo.