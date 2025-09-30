Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O desabamento de uma escola islâmica na cidade de Sidoarjo, na ilha indonésia de Java, provocou na segunda-feira pelo menos três mortos e deixou 38 pessoas desaparecidas, segundo o diretor da proteção civil local, Mohammad Syafii.

Até ao momento, oito sobreviventes foram retirados dos escombros, segundo a Lusa na SIC Notícias.

O desabamento do internato Al Khoziny, que acolhe alunos do 7.º ao 11.º ano, com idades entre os 12 e os 18 anos, ocorreu durante as orações da tarde numa secção das instalações que estava a ser alargada sem autorização.

Segundo a polícia provincial, citada pelo porta-voz Jules Abraham Abast, o antigo salão de orações tinha dois andares, mas estavam a ser acrescentados mais dois andares em betão sem licença.

A fundação do edifício antigo não terá suportado a carga extra, provocando o colapso do edifício. As autoridades iniciaram uma investigação ao incidente, enquanto as equipas de resgate fornecem oxigénio e água às pessoas ainda soterradas.

