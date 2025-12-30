Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Até ao dia 31 de dezembro, o estado do tempo será dominado por um anticiclone (faixa de alta pressão atmosférica) a sul da Islândia que se desloca até à Europa Ocidental e mantém o céu geralmente pouco nublado, temperaturas abaixo da média e transporte de ar polar sobre o território.

Prevê-se neblina ou nevoeiro matinal, especialmente no interior e nos vales dos rios, podendo persistir no nordeste transmontano e na Beira Alta. Nestas regiões, há risco de sincelo, devido a temperaturas mínimas negativas e presença de nevoeiro. As temperaturas máximas podem não ultrapassar os 3 a 5°C, enquanto a formação de geada será frequente no interior.

A partir da tarde de 31 de dezembro, a faixa de alta pressão atmosférica, conhecida como crista anticiclónica enfraquece, permitindo a aproximação da depressão Francis.

No dia 1 de janeiro, em Portugal Continental, a depressão provocará precipitação , vento por vezes forte com rajadas no litoral e nas terras altas, e uma subida das temperaturas, especialmente das mínimas, embora ainda se registe valores entre 0 e -3°C no interior Norte e Centro.

Quanto ao mar, as ondas serão inicialmente de noroeste com 1 a 1,5 metros na costa ocidental, inferiores a 1 metro na costa sul do Algarve até à manhã de 31 de dezembro, passando para ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros durante o dia e aumentando gradualmente para 2 a 3,5 metros no dia 1 de janeiro.

No arquipélago da Madeira, a depressão Francis vai provocar precipitação por vezes forte e persistente a partir da tarde de 31 de dezembro, prolongando-se até à manhã de 1 de janeiro, com maior intensidade na vertente sul e nas terras altas, podendo ocorrer trovoada.

Nos Açores, a passagem de um sistema frontal no dia 30 vai provocar precipitação por vezes forte em todas as ilhas, iniciando no Grupo Ocidental durante a madrugada, no Grupo Central de manhã e no Grupo Oriental a partir da tarde.

Nos dias 31 e 1, a depressão Francis vai gerar aguaceiros em todas as ilhas, mais intensos nos Grupos Central e Oriental, e vento forte com rajadas.

As temperaturas deverão variar entre 12 e 14°C (mínimas) e 16 a 19°C (máximas). A ondulação será de dois a quatro metros.

