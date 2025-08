Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Baseada no aclamado podcast de true crime criado pelo jornalista Chico Felitti e originalmente lançado pela Folha de S. Paulo, a série aprofunda a investigação em torno de uma figura enigmática que vivia numa mansão em ruínas no bairro nobre de Higienópolis, em São Paulo.

Conhecida pelos moradores como “Mari”, a mulher foi frequentemente vista com o rosto coberto por uma pomada branca e, ao longo da investigação, revelou-se que ela e o ex-marido estavam envolvidos num crime hediondo ocorrido nos Estados Unidos. Durante quase 20 anos, ambos mantiveram uma trabalhadora doméstica brasileira, Hilda Rosa dos Santos, numa situação análoga à escravidão, sujeita a abusos e privação de liberdade. A mulher fugiu para o Brasil pouco antes de ser formalmente responsabilizada pelas autoridades norte-americanas. O caso envolveu investigações do FBI, julgamentos nos EUA, e até conexões com uma empresa que fabrica satélites e foguetes para a NASA.

A mulher da casa abandonada

Com realização de Kátia Lund (conhecida por Cidade de Deus e Amar é Para os Fortes), a série terá três episódios iniciais disponíveis logo no lançamento, sendo um projeto que vai além da simples adaptação do podcast original. Inclui novos depoimentos, imagens inéditas e declarações exclusivas de pessoas envolvidas no caso, incluindo a própria Hilda Rosa dos Santos, que agora fala de forma aberta e gravada pela primeira vez.

Segundo diz Javiera Balmaceda ao site brasileiro omolete, responsável pelos originais do Amazon MGM Studios na América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, o documentário representa um compromisso com histórias relevantes que refletem os tempos em que vivemos, proporcionando um novo contexto visual e emocional ao caso que continua a impactar o Brasil e o mundo.

“A Mulher da Casa Abandonada” é mais do que uma história de crime, é uma reflexão sobre impunidade, trauma, memória e justiça, cuja reconstrução meticulosa se apoia no rigor do jornalismo de investigação e no poder do testemunho das vítimas.