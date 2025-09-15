Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado, o vento será um dos protagonistas esta segunda-feira. Na costa sul do Algarve, o vento poderá afetar o período da tarde, para quem ainda estende as férias de verão.

As temperaturas mantêm-se agradáveis, mas com uma ligeira descida nos valores máximos no Norte e no Algarve, e mínimas um pouco mais baixas nas regiões do litoral, obrigando os casacos de inverno a sair da gaveta.

Na grande Lisboa, espera-se céu geralmente limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã. O vento sopra de noroeste, tornando-se forte durante a tarde, sobretudo junto ao Cabo Raso. Regista-se uma ligeira descida de temperatura.

O Porto vive um dia semelhante ao da capital, com céu limpo após alguma nebulosidade matinal. Possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas. O vento será mais intenso ao final da tarde junto à faixa costeira, além da descida ligeira das temperaturas.