Em Coimbra, há condicionamentos nos dois sentidos na EN 230, entre Quinta da Tapada e Parede e perto de Avô; na EN 342, em Avô; na EN 236, no Candal; e na EN 344, junto a Cerdeira, Parroselos, Relva Velha e Camba.

No distrito de Viseu, o trânsito está interrompido na EN 321, em Travassos, e na EN 226, entre Penso e a EM 533. Já no distrito da Guarda, há cortes na EN 226 (Ponte Abade, Rio de Mel e Peroferreiro), na EN 331 (Ranhados, Mêda, Castainço, Penedono, Macieira e Sernancelhe) e na EN 229-1, entre Antas e Trancoso.

A GNR sublinha, em comunicado que a proteção de pessoas e bens continua a ser prioridade, com reforço de patrulhamento no terreno preparado, incluindo vigilância a pé, a cavalo, de bicicleta, por equipas de investigação criminal e através de drones, para deteção precoce de focos e identificação de suspeitos.

Queimas e queimadas estão entre as principais causas de incêndios, pelo que as autoridades apelam à população para evitar deslocações às zonas afetadas, seguir as indicações das autoridades e reportar comportamentos de risco.

No âmbito da situação de alerta em vigor, mantêm-se proibições como: