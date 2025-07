Em comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária confirmou ter realizado esta terça-feira uma operação no concelho de Loures, no âmbito de seis inquéritos do DIAP local, relacionada com suspeitas de corrupção e outros crimes cometidos por elementos da Polícia Municipal.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, incluindo pesquisas informáticas, envolvendo cerca de 30 inspetores e peritos.

Em causa estão alegadas práticas ilegais como corrupção passiva e ativa, peculato, abuso de poder, falsificação de documentos e falsidade informática. As investigações incidem sobre a manipulação de autos de contraordenação, realização de serviços gratificados para empresas privadas sem base legal e pagamentos indevidos de trabalho suplementar.