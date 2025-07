Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em inquérito dirigido pelo DIAP de Lisboa, desencadeou uma vasta ação, na qual deteve esta quarta-feira 55 pessoas", é explicado em comunicado.

A operação policial "Aliança Digital" decorre na Grande Lisboa e "investiga a prática de crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal e falsidade informática".

Segundo a PJ, "os suspeitos delinearam e concretizaram um plano criminoso, através das redes sociais, com o intuito de promover a regularização fraudulenta de cidadãos estrangeiros".

"Inicialmente, os cidadãos estrangeiros deslocavam-se a Portugal para se reunirem com os suspeitos, onde lhes era explicado que a forma mais fácil de se regularizarem e obterem autorização de residência seria com a abertura de empresa", adiantam as autoridades.

"Posteriormente, uma vez que tais procedimentos eram exigentes, os suspeitos passaram a sugerir a realização de casamentos de conveniência com cidadãs portuguesas, não havendo qualquer relação entre os nubentes, mediante o pagamento de elevadas contrapartidas pecuniárias", é ainda frisado.

A PJ nota que "a operação desenrolou-se sobretudo na Grande Lisboa, envolvendo a colaboração de cerca 300 elementos" desta força policial. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão.

"As buscas agora realizadas permitiram a recolha e apreensão de prova de natureza documental e digital muito relevantes para o inquérito e ainda, para a identificação de outros suspeitos. Os detidos serão presentes ao Ministério Público", remata a PJ.