Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Conhecedor das florestas locais, depois de ter feito uma ultra-maratona naquele percurso, Halloran não conseguiu fugir. Depois de ter visto que estava a ser vigiado por dois ursos pretos teve breves segundos para pensar no que fazer. Retirou fugir da equação, com medo de ser seguido como uma presa, e decidiu gritar o que espoletou um ataque dos ursos e acabou por ser mordido no braço e ferido na perna.

Os ursos acabaram por o deixar, com um braço partido e uma perna ferida, conseguiu correr um quilómetro, contactar a mulher, e esperar por ajuda, sendo posteriormente hospitalizado.

O ataque deixou-o com ferimentos graves, incluindo fracturas e perda de tecido ósseo, tendo sido submetido a três cirurgias, incluindo enxertos ósseos e colocação de placas metálicas. Halloran enfrenta agora um longo processo de recuperação física e psicológica. Sabe que quer voltar a correr, mas reconhece que será difícil física e mentalmente, comparando o trauma com o de alguém atacado por um tubarão que tenta voltar a surfar, disse à CNN.

Neste momento ainda está a recuperar no hospital, onde se encontra há duas semanas, após ter sido submetido a três cirurgias, incluindo um enxerto de anca para repor um fragmento de osso que lhe foi arrancado na mordida, e a colocação de placas metálicas no braço.

A recuperação será longa, envolvendo também reabilitação física. Depois da sua último ultramaratona, Halloran esperava treinar para mais corridas – objetivo que mantém –, mas sabe que nada será igual ao que era antes do ataque.

Os ataques de ursos estão a aumentar no Japão, com mais de 100 pessoas feridas e pelo menos sete mortas este ano, devido à aproximação destes animais a áreas urbanas em busca de alimento, impulsionada pelas alterações climáticas. O governo japonês anunciou medidas mais rigorosas para controlar a população de ursos, enquanto os residentes adotam precauções como sinos e música alta para se protegerem.

Apesar do trauma, Halloran mantém o objetivo de regressar às corridas e à natureza, e considera-se afortunado por ter sobrevivido.