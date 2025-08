Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suspeito de ter decapitado um homem, em Lisboa, na passada quarta-feira, vai ficar em prisão preventiva, avança a SIC Notícias e o Correio da Manhã (CM).

O estudante de engenharia, de 29 anos, acusado de decapitar um homem de 34 anos, nigeriano, ficou este sábado em prisão preventiva.

Segundo o que o CM apurou, o homem não prestou declarações.

Lembra-se que o crime aconteceu na noite da terça-feira, no Pátio do Salema, na zona do Rossio. O agressor e a vítima estiveram juntos durante várias horas, até que, por motivos desconhecidos, o estudante atacou o homem de 34 anos com uma faca de cozinha.

O homem assumiu o crime à PJ, esta sexta-feira, depois de se ter apresentado no Hospital de São José com o crânio da vítima mortal.