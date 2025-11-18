Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os elementos do SEPNA foram chamas por um popular e deslocaram-se de imediato ao local, onde localizaram o espécime e procederam ao resgate do animal, informa o comunicado enviado às redações.

No seguimento da ação, o animal foi transportado e entregue ao Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens (CERAS), em Castelo Branco, para monitorização do estado de saúde, recuperação e posterior libertação no habitat natural.

A Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, pode ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

