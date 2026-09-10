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Enquanto alguns pais compram material escolar, levantam os manuais e preparam o regresso às aulas, há famílias no Seixal que continuam sem saber sequer em que escola os filhos vão estudar. São os caso de um aluno que vai entrar no 5.º ano e outro para o 7.º e cujas famílias receberam da escola da área de residência a confirmação, por escrito, de que continua a aguardar colocação.

"O meu filho vai para o 5.º ano, mas o Ministério da Educação diz que não tem escola para ele, pois são alunos a mais e alguns ficaram de fora", conta Nuno Pedro ao 24notícias.

A situação está a gerar indignação entre os encarregados de educação. "Enquanto alguns pais compram materiais e vão buscar livros, nós não sabemos o que fazer. O Ministério não responde", lamenta.

Segundo este pai, a família tentou obter respostas junto das várias entidades envolvidas no processo, mas sem sucesso. "A escola da área de residência confirmou por escrito que o aluno aguarda colocação. A Câmara Municipal diz que não tem competência. A AGSE (Agência para a Gestão do Sistema Educativo) não responde", salienta.

O encarregado de educação diz ainda ter tentado contactar diretamente o Ministério da Educação através do contacto disponibilizado para estes casos. "O Ministério publica um telefone que dá ‘número não atribuído’. As aulas estão a começar. É suposto os pais fazerem o quê?", questiona.

O pai garante que a situação está longe de ser um caso isolado. “Não é um aluno. Segundo sei, são mais de 200 só no concelho do Seixal, com maior incidência em Fernão Ferro e Vale Milhaços”, afirma, salientando que houve "um valente aumento da população da zona".

Outra mãe, Ana Martins, vive uma situação semelhante com o filho, que entra para o 7.º ano, e diz que a incerteza está a complicar a preparação do novo ano letivo. “Já devíamos estar a comprar o material, a organizar os horários e a preparar o regresso à escola, mas continuamos sem saber sequer qual é a escola que lhe foi atribuída", salienta.

A encarregada de educação garante que cumpriu todos os procedimentos dentro dos prazos e que indicou as escolas pretendidas. O que mais a incomoda, diz, é não existir uma resposta concreta sobre o que acontecerá nos próximos dias. “Fizemos a matrícula, indicámos as escolas e aguardámos. Agora dizem-nos que não há vaga e que temos de esperar. Mas como é que uma família organiza a sua vida nestas condições?”, questiona.

Ana Martins considera que as famílias não estão a pedir qualquer tratamento especial, mas apenas uma solução que permita aos alunos começar o ano letivo em condições normais. “O nosso filho tem direito a frequentar a escola e nós precisamos de saber onde ele vai estudar antes do primeiro dia de aulas. Esta incerteza está a afetar toda a família. Já começámos inclusive a procurar escolas privadas, porque também as nossas vidas profissionais podem ficar afetadas com esta situação", diz.

Câmara aponta sobrelotação das escolas

A Câmara Municipal do Seixal tem assumido que existe uma forte pressão sobre a rede escolar e tem defendido a construção de novos estabelecimentos de ensino. O presidente da autarquia, Paulo Silva, afirma que o município tem alertado para "a sobrelotação dos equipamentos escolares" e reclama novas escolas em Fernão Ferro e Corroios.

A autarquia, contactada pelo 24notícias, sublinha, contudo, que "o processo de matrículas e colocação dos alunos é da responsabilidade do Ministério da Educação". A Câmara diz estar disponível para "colaborar na procura de soluções, mas não assume competência pela atribuição das vagas".

O problema já tinha sido levado por encarregados de educação à Câmara Municipal, numa altura em que dezenas de alunos continuavam sem colocação. As famílias criticaram então a falta de respostas da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE).

O Ministério da Educação, por sua vez, confirmou já que 38 alunos do Seixal permaneciam sem colocação numa escola pública, incluindo nove que iriam frequentar o 7.º ano. A situação tornou-se entretanto mais ampla, com novas queixas de famílias e alunos ainda à espera de uma escola.

A poucos dias do arranque do ano letivo, a pergunta das famílias mantém-se: onde vão estudar os filhos que continuam sem colocação?

"Estamos a falar do direito dos nossos filhos à escola. Não estamos a pedir um favor", afirma o pai.

E deixa uma última pergunta: "Se a escola confirma por escrito que o aluno aguarda colocação, a Câmara diz que não tem competência, a AGSE não responde e o contacto do Ministério nem sequer funciona, quem é que nos vai dizer onde o nosso filho vai estudar?".

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