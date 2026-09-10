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José Sócrates voltou esta quinta-feira ao tribunal e, durante a sessão no Campus de Justiça, em Lisboa, encontrou no caso Spinumviva uma comparação para contestar a atuação do Ministério Público no processo em que é acusado.

O antigo primeiro-ministro acusou o Ministério Público de ter “dois pesos e duas medidas”, colocando lado a lado o seu processo e a averiguação preventiva relacionada com a empresa da família de Luís Montenegro. José Sócrates apontou o facto de essa averiguação ter sido arquivada sem que chegasse a ser aberto um inquérito.

Mas a sessão não ficou apenas pela comparação entre os dois casos. José Sócrates voltou também a uma das acusações que enfrenta: a de ter recebido dinheiro de empresas privadas. O antigo primeiro-ministro afirmou em tribunal que não recebeu dinheiro do Grupo Lena nem do Grupo Espírito Santo.

O Grupo Lena surgiu novamente nas declarações de Sócrates por causa de um projeto da empresa na Venezuela. O antigo primeiro-ministro afirmou que não foi o seu Governo a avançar com o projeto e que foi o Executivo seguinte a fazê-lo.

A sessão ainda não terminou a passagem pelos temas relacionados com as acusações. José Sócrates deverá continuar a ser ouvido sobre as entregas de dinheiro e sobre a casa de Paris, dois dos assuntos que permanecem em cima da mesa no tribunal.

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