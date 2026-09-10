Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ricardo Reis nasceu a 1 de setembro de 1978, 48 anos, em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos. Foi nessa localidade junto ao Porto que cresceu e frequentou a escola até ao final do ensino secundário, antes de partir, aos 17 anos, para o Reino Unido para estudar Economia na London School of Economics (LSE).

A decisão de sair de Portugal surgiu quase por acaso. Enquanto frequentava aulas de inglês no British Council, no Porto, conheceu uma adida cultural da Embaixada britânica que incentivou os alunos a candidatarem-se a universidades no Reino Unido. Reis aceitou o desafio e acabou admitido na LSE, uma das escolas de Economia mais prestigiadas do mundo.

Na LSE, Ricardo Reis concluiu a licenciatura em Economia em 1999, com distinção. O percurso académico foi particularmente rápido: terminou o curso em três anos e avançou diretamente para o doutoramento, sem realizar um mestrado intermédio. A própria LSE descreve-o atualmente como um dos seus antigos alunos de maior projeção internacional.

Durante a licenciatura, Reis teve também contacto com o mundo profissional através de estágios. Passou pelo BPI, experiência que o levou a concluir que a banca comercial não era o caminho que pretendia seguir. Mais decisivo foi um estágio no Banco de Inglaterra, onde trabalhou como assessor de um economista e teve contacto direto com investigação económica. Foi aí que percebeu que queria dedicar-se à investigação e à academia.

Aos 20 anos, candidatou-se a vários dos principais programas de doutoramento em Economia dos Estados Unidos e foi aceite nos seis programas a que concorreu, segundo um perfil biográfico publicado pela comunidade de Leça da Palmeira. Escolheu Harvard, onde iniciou o doutoramento em Economia e estudou com o economista Gregory Mankiw, que viria a ser uma das principais influências da sua formação.

Concluiu o doutoramento em Harvard em 2004. A sua tese, intitulada Inattentiveness, antecipava uma das linhas de investigação que marcariam posteriormente o seu trabalho: a forma como indivíduos e empresas processam informação económica e como essa informação influencia as suas decisões.

Princeton, Columbia e uma ascensão rápida

Depois de terminar o doutoramento, Ricardo Reis iniciou a carreira académica nos Estados Unidos. Entre 2004 e 2008 foi professor assistente de Economia e Assuntos Públicos na Universidade de Princeton. Em 2008, mudou-se para a Universidade de Columbia, em Nova Iorque.

A passagem por Columbia foi particularmente importante. Aos 29 anos, tornou-se um dos mais jovens professores catedráticos da história da universidade, tendo posteriormente ocupado a Eccles Chair in Financial Economics. A progressão foi considerada excecionalmente rápida para os padrões da carreira académica norte-americana.

Durante os anos nos Estados Unidos, Reis consolidou também uma presença crescente nas principais redes internacionais de investigação económica. Tornou-se investigador associado do National Bureau of Economic Research (NBER), nos Estados Unidos, e investigador do Centre for Economic Policy Research (CEPR), na Europa.

Em 2016, Ricardo Reis regressou à Europa para voltar à London School of Economics, onde tinha feito a licenciatura. É atualmente A.W. Phillips Professor of Economics na LSE e diretor do Centre for Macroeconomics (CFM), uma rede de investigação que reúne economistas de várias universidades britânicas.

A cátedra que ocupa tem o nome de A.W. Phillips, economista nascido na Nova Zelândia e conhecido pelo trabalho que esteve na origem da chamada curva de Phillips, uma das relações fundamentais estudadas na macroeconomia entre inflação e mercado de trabalho.

Na LSE, Reis leciona macroeconomia e orienta estudantes de investigação. A sua atividade divide-se entre o ensino, a investigação académica e o aconselhamento de instituições económicas e financeiras.

Um especialista em inflação, bancos centrais e política económica

A área de especialização de Ricardo Reis é a macroeconomia, com particular incidência sobre economia monetária e financeira, política fiscal, inflação, ciclos económicos e economia internacional. A sua investigação cruza ainda finanças e econometria aplicada.

Ao longo da carreira, estudou temas como a forma como as pessoas processam informação económica, a formação das expectativas de inflação, a dinâmica dos preços, a política monetária, os balanços dos bancos centrais, os estabilizadores orçamentais automáticos e a dívida pública.

Uma das características do seu trabalho é procurar perceber não apenas o que acontece à economia, mas também como famílias, empresas e investidores formam expectativas sobre o futuro. Esta área tornou-se particularmente relevante durante os períodos de inflação elevada registados nos últimos anos.

Nos trabalhos mais recentes, Reis tem estudado, entre outros temas, a evolução das expectativas de inflação, o impacto dos preços da energia, o tamanho do balanço da Reserva Federal norte-americana, as redes de liquidez entre bancos centrais e as consequências fiscais de diferentes regimes monetários.

Uma carreira ligada aos bancos centrais

A influência de Ricardo Reis não se limita à academia. O economista tem desempenhado funções de consultoria junto de instituições responsáveis pela política monetária e financeira.

É consultor académico do Banco de Inglaterra, do Riksbank, o banco central da Suécia, da Reserva Federal de Richmond e do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Ao longo da carreira colaborou ainda com outras instituições, incluindo o Banco de Portugal e o Banco Central do Brasil.

Esta ligação aos bancos centrais ajuda a explicar a relevância do seu trabalho. A investigação de Reis incide precisamente sobre alguns dos problemas que estas instituições enfrentam: inflação, taxas de juro, expectativas, liquidez, política monetária e estabilidade financeira.

Também teve contacto direto com o Fundo Monetário Internacional. Entre outras atividades, lecionou no Instituto do FMI e participou em iniciativas destinadas à formação e discussão de temas de macroeconomia.

Um economista premiado

O reconhecimento académico chegou relativamente cedo. Em 2016, recebeu o Prémio Germán Bernácer, atribuído a economistas europeus com menos de 40 anos por contributos relevantes para a macroeconomia e as finanças.

No ano seguinte, recebeu o prémio Banque de France/Toulouse School of Economics para investigadores jovens nas áreas de economia monetária, finanças e supervisão bancária. Em 2019, foi eleito Fellow da Econometric Society, uma das principais distinções académicas na área da economia.

Em 2021 recebeu a Medalha Yrjö Jahnsson, atribuída pela European Economic Association ao economista europeu com menos de 45 anos considerado como tendo feito um contributo excecional para a economia. Um ano depois, recebeu o Prémio Carl Menger pela investigação em macroeconomia monetária.

Reis é também Fellow da British Academy e membro eleito da Academia das Ciências de Lisboa e da Econometric Society. Estas distinções colocam-no entre os economistas portugueses com maior reconhecimento institucional no panorama académico internacional.

Uma presença regular no debate económico português

Apesar de viver e trabalhar em Londres, Ricardo Reis manteve uma ligação regular a Portugal e ao debate económico nacional. Desde 2005 que escreve na imprensa portuguesa e, atualmente, mantém uma coluna semanal no Expresso.

Ao longo dos anos, tornou-se também presença habitual nos meios de comunicação portugueses, comentando temas como inflação, crescimento económico, dívida pública, política monetária, União Europeia e decisões do Banco Central Europeu.

Essa exposição pública tornou-o relativamente conhecido fora dos círculos académicos. O seu percurso, contudo, continua essencialmente ligado à investigação: a publicação científica, o ensino e o aconselhamento económico constituem o centro da sua atividade profissional.

Em Portugal, desempenha ainda funções de aconselhamento em diferentes instituições. O seu currículo indica que, desde 2023, integra o painel consultivo da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) e o conselho científico da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). É também presidente do comité de datação dos ciclos económicos da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A investigação que o tornou conhecido

Entre os trabalhos que ajudaram a projetar internacionalmente Ricardo Reis está a investigação sobre a chamada *sticky information*, ou informação rígida. Em termos simples, trata-se do estudo da forma como as pessoas e as empresas não atualizam imediatamente a informação que têm sobre a economia, algo que pode ajudar a explicar por que razão preços, salários e expectativas não respondem instantaneamente às mudanças económicas.

Outra área importante do seu trabalho é o estudo da inflação e das expectativas. Reis tem investigado como as expectativas de consumidores, empresas e mercados podem influenciar a própria evolução dos preços e a eficácia das políticas dos bancos centrais.

Também estudou política fiscal e dívida pública, incluindo a forma como os governos podem utilizar estabilizadores automáticos para responder aos ciclos económicos. Mais recentemente, tem dedicado atenção às relações entre política monetária, mercados financeiros e sistema financeiro internacional.

A amplitude da investigação ajuda a explicar por que razão o seu nome surge regularmente em debates sobre decisões de bancos centrais. Não é apenas um especialista em taxas de juro ou inflação: trabalha na interseção entre macroeconomia, finanças, política monetária, política orçamental e economia internacional.

O português de Leça da Palmeira

Apesar de ter passado a maior parte da vida adulta fora de Portugal, Reis mantém uma ligação pessoal e profissional ao país. Num perfil publicado pela LSE, recordou Leça da Palmeira como a pequena localidade costeira onde cresceu, suficientemente próxima do Porto para permitir o acesso às oportunidades de uma grande cidade, mas mantendo as características de uma terra pequena.

Na adolescência, praticou ténis e chegou a competir federado. O próprio descreveu essa experiência como uma importante aprendizagem pessoal, precisamente porque, apesar de ter sido um aluno de excelência, não tinha a mesma facilidade no desporto. A persistência perante as derrotas acabou por se tornar, nas suas palavras, uma lição que transportou para a vida académica.

A história pessoal ajuda a perceber a dimensão da mudança. Aos 17 anos saiu de Leça da Palmeira para Londres. Sete anos depois, tinha um doutoramento em Harvard e começava a carreira como professor numa das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos.

Hoje, aos 48 anos, Ricardo Reis é professor da London School of Economics, dirige o Centre for Macroeconomics e continua a produzir investigação sobre alguns dos principais problemas da economia mundial. A trajetória começou numa pequena cidade costeira do Norte de Portugal e passou por algumas das mais importantes universidades e instituições económicas internacionais.

É essa combinação, a formação portuguesa, a passagem pela LSE e por Harvard, a carreira académica nos Estados Unidos, o regresso a Londres e a ligação permanente às instituições que definem a política económica, que transformou Ricardo Reis num dos economistas portugueses com maior projeção internacional.