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Na audição parlamentar na comissão de Assuntos Europeus, o chefe da diplomacia portuguesa insistiu que a entrada de milhares de pessoas em Ceuta em julho não ameaçou o espaço Schengen, mas criticou medidas que possam ter "efeito chamada" de migrantes.

Rangel aludia à regularização extraordinária de centenas de milhares de imigrantes promovida pelo Governo espanhol.

"Logo no dia 31 de julho e no dia 01 de agosto, eu e primeiro-ministro dissemos claramente que não havia nenhuma ameaça a Schengen naquele momento, não quer dizer que mais tarde não houvesse", comentou.

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