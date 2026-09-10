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O acidente ocorreu entre os municípios de Susch e Zernez, no cantão de Graubünden, no extremo leste do país.

Na rede social X, a polícia do cantão de Graubünden revelou que "várias pessoas morreram no acidente com o autocarro em Susch. Várias também ficaram feridas", sem adiantar pormenores sobre as circunstâncias do acidente ou a identidade das vítimas.

Segundo a imprensa suíça, o autocarro pertencia ao operador turístico neerlandês Oad, que oferece viagens por toda a Europa. Zernez é a porta de entrada para os visitantes do Parque Nacional Suíço, uma vasta reserva alpina que se estende por mais de 100 quilómetros quadrados pelo vale montanhoso da Engadina.

Uma porta-voz da empresa mencionou ao jornal Blick que se tratava de um grupo de viagem composto por 48 pessoas, informa o jornal suíço Tages-Anzeiger:“estamos muito tristes com o ocorrido. É um acidente terrível”, disse.

A estrada que liga as duas localidades foi encerrada às 17h, informa o jornal regional 24 heures. Segundo o departamento de obras públicas de Grisões, não há rota de desvio disponível.

A polícia também colocou à disposição uma linha direta para os familiares e consulados, pedindo assim que "contatem para isso a central de comando da Polícia do Cantão de Grisões: 081 256 56 56".

Artigo atualizado às 22h45

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