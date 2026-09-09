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O Governo quer estudar a utilização de água de Castelo de Bode e/ou do rio Tejo para reforçar o abastecimento à margem sul do Tejo. A solução pretende criar uma segunda origem de água para a região, atualmente muito dependente do sistema aquífero Tejo-Sado.

A decisão consta de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República, que dá à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e ao Grupo Águas de Portugal 120 dias para apresentarem uma solução técnica. O objetivo é aumentar a segurança do abastecimento e preparar a região para períodos de escassez.

A medida surge depois dos problemas de abastecimento registados recentemente em Almada, que levaram o Governo a defender uma maior redundância no sistema. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, explicou esta quarta-feira no Parlamento que a eventual ligação a Castelo de Bode será complementar às águas subterrâneas utilizadas atualmente.

O Governo considera que a dependência de uma única origem constitui uma vulnerabilidade, sobretudo perante períodos de seca, problemas de qualidade da água ou falhas nas infraestruturas. As alterações climáticas são também apontadas como um fator que poderá tornar a disponibilidade de água mais irregular no futuro.

A necessidade de reforçar o sistema poderá aumentar com o crescimento populacional e económico da margem sul. O despacho inclui entre os fatores a considerar a construção do novo Aeroporto Luís de Camões e o desenvolvimento urbano, empresarial e logístico associado ao projeto.

A solução terá ainda de avaliar questões técnicas, económicas e ambientais, bem como a possibilidade de aproveitar infraestruturas já existentes na margem norte do Tejo. O Governo pretende também que sejam consideradas soluções para usos urbanos não potáveis e reutilização de água.

A ideia de criar uma ligação entre Castelo de Bode e a margem sul já tinha sido avançada durante a crise de abastecimento de Almada, em julho. Na altura, o Governo apontou a utilização da rede que atualmente transporta água de Castelo de Bode para a margem norte como uma das hipóteses em estudo.

A concretização do projeto dependerá, contudo, dos estudos agora solicitados. O despacho estabelece que a solução deverá identificar alternativas técnicas, custos, impactos ambientais e calendário de execução, antes de qualquer decisão sobre a obra.

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