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O preço do petróleo voltou a ultrapassar os 100 dólares por barril, com o Brent a atingir os 105 dólares no fecho da sessão. A subida acontece num contexto de agravamento das tensões no Médio Oriente e de receios de novas perturbações no fornecimento de crude.

O Brent, referência para o mercado europeu, avançou cerca de 3,4%, enquanto o petróleo norte-americano WTI subiu perto de 3%, para cerca de 96 dólares por barril. Os dois contratos atingiram níveis que não eram registados desde o final de julho.

A evolução dos preços está sobretudo relacionada com os riscos para o transporte de petróleo na região do Golfo Pérsico. O Estreito de Ormuz assume particular importância, uma vez que é uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo e gás.

A possibilidade de novas interrupções no tráfego marítimo está a aumentar a pressão sobre os preços. O mercado está a avaliar até que ponto o agravamento do conflito poderá limitar a oferta disponível e prolongar a subida da matéria-prima.

A valorização do petróleo também aumenta os riscos para a inflação. Um crude mais caro pode refletir-se nos preços dos combustíveis, dos transportes e de outros bens e serviços, criando pressão adicional sobre famílias e empresas.

A evolução do Brent está, por isso, a ser acompanhada de perto pelos mercados financeiros. Uma subida prolongada dos preços da energia poderá também condicionar as decisões dos bancos centrais relativamente às taxas de juro.

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