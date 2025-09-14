Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Vinte e seis polícias ficaram feridos e 25 pessoas foram detidas, no sábado, 13 de setembro, durante os distúrbios provocados em Londres por alguns membros da manifestação convocada pela extrema-direita para protestar contra o aumento da imigração ilegal, anunciou hoje a polícia.

Organizada pelo ativista de extrema-direita Tommy Robinson, a manifestação “Unir o Reino” foi contestada por um outro protesto antifascista na capital britânica, de apoio aos requerentes de asilo no Reino Unido.

Quatro dos 26 agentes sofreram ferimentos graves, adianta a Polícia Metropolitana londrina em comunicado.

“Se ambos os protestos começaram praticamente sem incidentes, é profundamente lamentável que vários participantes da manifestação ‘Unir o Reino’ se tenham envolvido em distúrbios em vários lugares”, salienta.

A Polícia Metropolitana estima que tenha participado no protesto entre 110.000 a 150.000 pessoas, “superando em muito as estimativas dos organizadores".

As forças da ordem relataram que os incidentes ocorreram quando numerosos manifestantes de extrema-direita tentaram ultrapassar as zonas isoladas, criadas para impedir que a marcha “Unir o Reino” acedesse ao local reservado para a outra manifestação, na qual participaram cerca de 5.000 pessoas.

“Quando os agentes intervieram para bloquear o seu caminho, foram agredidos com pontapés e socos. Também foram atiradas garrafas, foguetes e outros projéteis, e foram feitas tentativas concertadas para ultrapassar as barreiras”, salienta o comunicado.