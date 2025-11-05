Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

PREFÁCIO

INVESTIR NO IMOBILIÁRIO: UMA JORNADA DE ENCONTRO, PAIXÃO E TRANSFORMAÇÃO

Há encontros que mudam o rumo das nossas vidas. Conheci o Bruno Coelho em plena pandemia, quando me convidou para participar no podcast do Imovirtual. À distância, fui falar sobre Cré- dito Habitação, a minha área de especialidade. O que era para ser uma conversa técnica tornou-se uma troca de ideias intensa, cheia de empatia e paixão pelo imobiliário. Senti, logo ali, que estava perante alguém especial: os olhos do Bruno brilhavam quando falava do setor, e a energia era contagiante. Nunca mais nos largámos. As conversas foram-se tornando cada vez mais profundas, e mais tarde percebi que o Bruno era a pessoa certa para se juntar ao Doutor Finanças e lançar connosco a área de Imobiliário. Se já concretizávamos sonhos do lado do Crédito Habitação, porque não ajudar também as pessoas a conquistar a casa certa, com acompanhamento e conhecimento? O Bruno foi, sem dúvida, a escolha acertada: dono de um coração gigante, apaixonado por pessoas e dos melhores profissionais que conheci no ramo.

O nosso percurso conjunto foi feito de desafios, aprendizagens e conquistas. Passámos por momentos de incerteza, noites longas a desenhar estratégias e decisões difíceis que nos obrigaram a crescer. Mas foi sempre a paixão pelo imobiliário, a vontade de democratizar o acesso ao conhecimento e a crença de que qualquer pessoa pode investir que nos guiou.

Este livro nasce dessa mesma convicção. Logo na introdução, o Bruno escreve:

“O sucesso neste setor não depende de heranças nem de grandes fortunas. Depende de aprender, de pensar estrategicamente, de acreditar em si... e de agir.”

Esta frase resume o espírito do livro e, de certa forma, o nosso próprio caminho. Ao longo destas páginas, o leitor vai encontrar muito mais do que teoria: vai encontrar exemplos reais, ferramentas práticas e conselhos de quem conhece o terreno. O Bruno desmonta preconceitos, mitos e receios, mostrando que não é preciso ser rico para investir, que o risco pode ser gerido e que o verdadeiro erro é não agir.

Gosto especialmente da passagem onde se lê:

“O maior erro que tenho visto entre potenciais investidores não é comprar mal. É não comprar de todo. É ficar à espera da melhor altura, do imóvel perfeito, do capital ideal, de uma qualquer garantia que nunca chega. A verdade é que o imobiliário recompensa a preparação, mas premia, sobretudo, a ação.”

Esta ideia de agir, mesmo sem certezas absolutas, foi sempre um dos nossos motores. E é também o que diferencia quem sonha de quem realiza. O livro está repleto de exemplos de pessoas que começaram do zero, sem capital, sem contactos, sem experiência, mas com mentalidade empreendedora, vontade de aprender e coragem para dar o primeiro passo.

Outro ponto que me marcou foi a abordagem ao erro e à resiliência. O Bruno não esconde as dificuldades, nem promete resultados fáceis. Pelo contrário, mostra que o caminho é feito de avanços e recuos, de paciência e de capacidade para aprender com cada obstáculo. Como ele próprio diz:

“O mercado imobiliário não é uma corrida de fundo. Por isso, a maioria das conquistas relevantes só se manifesta após anos de consistência.”

O futuro do imobiliário em Portugal será, cada vez mais, dos que sabem preparar-se, dos que cultivam o conhecimento e dos que não têm medo de inovar. Num mercado em constante mudança, onde a estabilidade, a diversidade de oportunidades e a transparência legal são cada vez mais valorizadas, este livro é um guia seguro. Mas é também um manifesto de ação: porque, como tantas vezes discutimos, o sucesso não depende de heranças nem de grandes fortunas. Depende de aprender, de acreditar em si... e de agir.

Termino com uma certeza: se este livro ajudar alguém a dar um passo mais informado, mais confiante ou mais ousado, então terá cumprido o seu propósito. E, para mim, é um privilégio fazer parte desta jornada, ao lado do Bruno, de toda a equipa e de todos os que acreditam que investir é, acima de tudo, construir futuro.

Vamos a isso?

Rui Pedro Bairrada Chairman, Doutor Finanças

INTRODUÇÃO

Portugal é, hoje, um dos lugares mais atrativos para investir em imobiliário. E esta afirmação não se deve apenas às nossas paisagens, ao clima ameno, à segurança ou à qualidade de vida, mesmo que tudo isso ajude. Também não o digo porque tenho uma profunda paixão e ligação a este setor. A verdade é que o mercado imobiliário português oferece uma combinação rara: estabilidade, potencial de valorização, diversidade de oportunidades e um enquadramento legal que, apesar de exigente, é cada vez mais transparente para quem se prepara e sabe o que procura.

Este livro nasce dessa convicção: a de que o imobiliário em Portugal pode, e deve, ser uma das formas mais eficazes de criar liberdade financeira, gerar rendimento passivo e construir património de forma inteligente. Mas nasce, sobretudo, da certeza de que o sucesso neste setor não depende de heranças nem de grandes fortunas. Depende de aprender, de pensar estrategicamente, de acreditar em si... e de agir.

Ao longo destas páginas, vai descobrir que muitos dos investidores mais bem-sucedidos começaram do zero. Sem capital. Sem contactos. Sem experiência. O que tinham em comum? Uma mentalidade empreendedora, vontade de aprender e coragem para dar o primeiro passo.

Investir em imobiliário não é um golpe de sorte; é um processo. Um caminho. Uma construção feita de decisões consistentes, planeamento e resiliência.

PORQUÊ INVESTIR EM IMOBILIÁRIO EM PORTUGAL?

Há várias razões pelas quais o nosso país se destaca no pano- rama europeu do investimento imobiliário:

Estabilidade – O setor imobiliário português mostrou-se sólido mesmo em períodos incertos, como a pandemia. Os preços mantiveram-se resilientes, sobretudo nas zonas urbanas e turísticas, o que comprova a força do mercado.

Procura constante – A escassez de oferta, especialmente nos grandes centros urbanos, continua a elevar os preços e a aumentar a rentabilidade do arrendamento, mesmo com restrições, como o Alojamento Local.

Apoios e incentivos que fazem a diferença – Isenções de IMI, benefícios fiscais no IRS, linhas de crédito específicas, programas de reabilitação e fundos europeus. O que parece complexo à primeira vista pode tornar-se uma alavanca poderosa para quem conhece o sistema.

Rentabilidades atrativas – Em muitas zonas, é possível alcançar yields líquidas entre 4 e 8%, com um risco mais controlado do que noutras formas de investimento.

Possibilidade de alavancagem segura – Portugal tem um mercado de crédito sólido e acessível, permitindo aos investidores condições atrativas, potenciando retorno com menos capital próprio.

Estratégias para todos os perfis – Seja para quem quer comprar e arrendar, renovar e vender, investir em terrenos, atuar como mediador ou até usar modelos de subarrendamento ou crowdfunding, o imobiliário português abre portas para todos os tipos de investidor.

ESTE LIVRO É PARA QUEM?

Este livro não é apenas para especialistas. É para quem quer começar mesmo sem saber tudo. Para quem tem uma poupança parada e quer pô-la a render. Para quem herdou um imóvel e não sabe o que fazer. Para quem tem ambição e vontade de aprender.

É também para quem já investe, mas quer aprofundar o seu conhecimento, evitar erros e ganhar mais confiança em cada decisão.

Aqui vai encontrar uma abordagem clara, prática e estruturada. Nada de teorias impossíveis ou casos de estudo que não se podem repetir. Vamos falar de realidade: de como avaliar um imóvel, calcular rentabilidades, lidar com burocracias, evitar armadilhas legais e fiscais, escolher boas estratégias e agir com critério.

Cada capítulo acompanha uma etapa do percurso de um investi- dor, desde o mindset inicial até à escolha da melhor forma de rentabilizar o imóvel. Pelo caminho, partilho exemplos reais, ferramentas úteis e dicas que podem fazer toda a diferença.

ANTES DE COMEÇAR... UMA NOTA PESSOAL

Ao longo dos anos, o maior erro que tenho visto entre potenciais investidores não é comprar mal. É não comprar de todo. É ficar à espera da melhor altura, do imóvel perfeito, do capital ideal, de uma qualquer garantia que nunca chega. A verdade é que o imobiliário recompensa a preparação, mas premia, sobretudo, a ação.

Investir em imobiliário em Portugal continua a ser uma das formas mais inteligentes e sustentáveis de construir riqueza. Não é um caminho garantido, nem isento de desafios. Mas é, seguramente, um dos caminhos mais sólidos e justos: porque valoriza o trabalho, a disciplina, o conhecimento e a visão a longo prazo. Este livro pretende ser o seu companheiro nessa jornada. E se, no final, o ajudar a dar um passo mais informado, mais confiante ou mais ousado, então terá cumprido o seu propósito.

Vamos a isso?

Capítulo 1

É TUDO UMA QUESTÃO DE MINDSET

MENTALIDADE EMPREENDEDORA

No imaginário coletivo, o empreendedor é muitas vezes visto como um super gestor com uma mentalidade única: esse empreendedor cria empresas inovadoras, assume riscos elevados e acumula, invariavelmente, níveis de riqueza astronómicos e de forma quase mágica. No entanto, quando nos reportamos para a realidade portuguesa, e especificamente para o contexto do investimento imobiliário, a mentalidade empreendedora é um conceito mais abrangente, mais enraizado na prática do dia a dia e acessível a qualquer pessoa que queira construir valor a longo prazo – mesmo que comece sem capital, sem contactos ou sem experiência prévia.

Acredito que o imobiliário é, provavelmente, a melhor forma que se tem para gerar riqueza em Portugal. Porém, para isso, é preciso ter o mindset correto.

O que significa ter mentalidade empreendedora?

A mentalidade empreendedora é a capacidade de identificar oportunidades, tomar decisões com base em análise e intuição, agir com iniciativa e assumir responsabilidade pelos resultados, sejam eles positivos ou negativos. No setor imobiliário, essa mentalidade traduz-se, por exemplo, na forma como avaliamos um imóvel devoluto: uns veem ruína, outros veem potencial; uns veem burocracia, outros veem uma barreira ultrapassável; uns focam-se no que não têm, outros focam-se no que podem criar com o que já têm.

Não se trata apenas de pensamento positivo ou otimismo desmesurado. A mentalidade empreendedora implica realismo, visão estratégica, planeamento e uma atitude construtiva perante os obstáculos. É saber correr riscos, mas com consciência. É saber que o sucesso não vem da sorte, mas do esforço consistente e da aprendizagem contínua.

Características-chave de um investidor imobiliário com mindset empreendedor

Proatividade – Um investidor empreendedor não espera que as oportunidades surjam, vai à procura delas. Pesquisa, pergunta, estuda, percorre ruas, contacta promotores, cria relações, procura imóveis que ainda nem chegaram ao mercado.

Capacidade para resolver problemas – No setor imobiliário, os problemas são garantidos: licenças em atraso, obras por terminar, inquilinos difíceis, zonas em requalificação, etc. Quem tem uma mentalidade empreendedora encara estes desafios como parte integrante do processo e não como obstáculos intransponíveis.

Capacidade para lidar com a incerteza – O mercado imobiliário está em constante mudança: taxas de juro, legislação, dinâmicas locais... O investidor empreendedor sabe que o controlo absoluto é impossível e aprende a tomar decisões com base na melhor informação disponível no momento.

Foco em criar valor, não apenas em obter lucro – O lucro é uma consequência natural de um projeto bem estruturado e que gera valor para os envolvidos: moradores, parceiros, comunidades... O investidor empreendedor pensa sempre em como melhorar o ativo, o serviço ou a experiência.

Aprendizagem contínua – É crucial estar sempre a par das novas formas de financiamento, dos programas de reabilitação, das tendências de habitação, dos regulamentos camará- rios. O empreendedor nunca assume que sabe tudo e mantém a humildade de quem quer aprender constantemente.

Como cultivar esta mentalidade?

Ninguém nasce com mindset empreendedor. Esta forma de pensar e agir é desenvolvida através da experiência, da exposição ao risco controlado e da vontade de crescer. Aqui ficam algumas estratégias para a cultivar:

1. Estabeleça objetivos claros – Ter uma visão concreta do que se pretende alcançar – quer seja gerar rendimento passivo, comprar para revender ou construir um portefólio para reforma – ajuda a manter o foco e a orientar as decisões diárias.

2. Rodeie-se de pessoas com experiência – Participar em eventos, formações, grupos de investidores, etc.: aprender com quem já fez o caminho é um dos atalhos mais valiosos.

3. Adote uma mentalidade de “testar, medir, melhorar” – Cada investimento, mesmo que pequeno, deve ser uma oportunidade de aprendizagem. Documente os seus processos, reveja o que correu bem e o que falhou. Repita o que funcionou; corrija o que não resultou.

4. Pratique o desapego do perfecionismo – Esperar pelo imóvel ideal, pela parceria perfeita, pelo momento certo, é procrastinar. A ação, mesmo que imperfeita, gera muito mais resultado do que o planeamento eterno.

