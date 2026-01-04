Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar de muitos já estarem na estrada há vários dias, só hoje tem início formal o período de campanha. A maioria dos candidatos escolheu Lisboa e Porto para o arranque das ações.

Em Lisboa, Henrique Gouveia e Melo inicia o dia com uma visita à Feira do Relógio e segue para um almoço com apoiantes, que contará, entre outros, com a presença de Rui Rio. Também na capital, António José Seguro apresenta ao final da tarde a Comissão de Honra da sua candidatura, com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, antes de rumar a Leiria.

João Cotrim de Figueiredo começa o dia a correr entre as Docas e Belém e promove à tarde um encontro no Centro de Congressos de Lisboa, enquanto o sindicalista André Pestana lidera uma iniciativa “contra os privilégios dos partidos” junto à Assembleia da República. Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, divide o arranque entre Matosinhos e Lisboa, com a “Festa de Abertura” da sua campanha marcada para Alvalade.

No Centro do país, Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, inicia a campanha no mercado das Caldas da Rainha, almoça na Batalha — onde se junta o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro — e termina o dia em Vila Nova de Gaia.

No Norte, Catarina Martins visita de manhã a feira do Canidelo, em Gaia, e à tarde protagoniza uma sessão pública no Coliseu do Porto.

A sul, António Filipe começa em Peniche e segue para um encontro com a população no Barreiro. Já André Ventura foge às grandes áreas metropolitanas: inicia a campanha em Silves, no Algarve, e encerra o dia com um comício em Castro Verde.

A campanha decorre até à véspera da votação, num cenário eleitoral particularmente fragmentado e competitivo.