O acidente ocorreu pelas 15h55, quando os veículos transportavam cerca de 50 passageiros de várias nacionalidades, confirmou a agência Lusa junto de fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

De acordo com a mesma fonte, “tratou-se de uma colisão de comboios que fazem o transporte de passageiros para a praia” e todos os feridos foram considerados ligeiros.

As vítimas receberam assistência no local por equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que montaram triagem no terreno.

No socorro estiveram envolvidos 29 operacionais, apoiados por 11 veículos, entre elementos da Proteção Civil, bombeiros e INEM.

