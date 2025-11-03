Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Após a aprovação da credencial médica, a atribuição do transporte a uma entidade transportadora é realizada automaticamente pelo sistema, cabendo a esta o contacto direto com o utente para confirmar a data e a hora da deslocação”, explicou aquela entidade, em comunicado.

Trata-se da plataforma Sistema de Gestão de Transportes de Doentes Não Urgentes (SGTD), de âmbito nacional, já adotada pela maioria das ULS do país, que garante uniformidade de procedimentos, transparência e maior eficiência na gestão dos transportes de doentes não urgentes.

“Como maior unidade de saúde do país, a ULS de Coimbra gere, diariamente, em média, cerca de 500 agrupamentos de transporte de doentes não urgentes, envolvendo centenas de utentes e diversas entidades transportadoras”, refere a nota.

Até ao final do ano, já se encontram planeados mais de onze mil agrupamentos de transporte na nova plataforma.

Segundo a ULS de Coimbra, o sistema introduz melhorias significativas na gestão operacional e financeira, permitindo a centralização e a automatização de processos, a agregação de utentes da mesma área geográfica, a redução do impacto financeiro global para a instituição e uma diminuição da pegada ecológica, através de um planeamento mais racional e sustentável.

“Com a implementação integral do SGTD, damos mais um passo na modernização da ULS de Coimbra, promovendo uma gestão mais eficiente, transparente e sustentável dos transportes de doentes”, destacou o presidente do conselho de administração.

