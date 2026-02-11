Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os Bombeiros Voluntários de Coimbra confirmaram ao 24notícias o rompimento do dique da Ponte dos Casais, em Coimbra, na parte lateral direita, existindo risco de rutura total da estrutura.

Por precaução, grande parte da população já foi retirada da zona considerada de maior risco.

A GNR de Coimbra confirmou ao 24notícias que a circulação na Autoestrada 1 (A1) ainda não foi , mas as autoridades estão a ponderar proceder a essa ação.

