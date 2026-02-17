Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As buscas decorrem em vários locais, incluindo o Instituto do Mundo Árabe (IMA), do qual Jack Lang foi presidente até se ver pressionado a demitir-se, revela a Lusa, no Observador. O antigo ministro socialista, de 86 anos, e a sua filha, Caroline Lang, estão a ser investigados por suspeitas de “branqueamento de fraude fiscal agravada”, mas até ao momento não foi deduzida qualquer acusação formal.

Documentos tornados públicos pela justiça norte-americana mencionam o nome de Jack Lang 673 vezes em trocas de mensagens com Epstein, indicando possíveis ligações de interesse entre ambos. Paralelamente, a filha do antigo ministro terá fundado em 2016, com Epstein, uma sociedade ‘offshore’ nas Ilhas Virgens norte-americanas, levando à sua demissão imediata do cargo de delegada-geral do Sindicato da Produção Independente (SPI).

No momento em que as buscas aconteciam, Jack Lang despedia-se dos funcionários do IMA, declarando: “Congratulo-me por a justiça financeira se pôr em marcha”, sem fazer referência direta à investigação. O antigo governante garante que as acusações são “infundadas”.

Conhecido por ter lançado, na década de 1980, a Festa da Música, adotada posteriormente por vários países, Lang manteve uma carreira política de destaque no Partido Socialista francês, tendo liderado as pastas da Cultura e da Educação.

