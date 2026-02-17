Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A família confirmou a morte em comunicado, descrevendo-o como “um líder servidor” que dedicou a vida “aos oprimidos, aos sem voz e aos esquecidos em todo o mundo”, e apelou à continuidade da luta pelos valores da justiça, igualdade e inclusão que marcaram o seu percurso. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o The Guardian, Jesse Jackson sofria há mais de uma década de paralisia supranuclear progressiva, tendo sido inicialmente diagnosticado com doença de Parkinson. Nos últimos anos, esteve também hospitalizado por duas vezes com Covid-19.

Figura central do movimento dos direitos civis desde a década de 1960, Jackson foi próximo de Martin Luther King Jr. e tornou-se uma presença influente na política norte-americana, destacando-se igualmente pela candidatura à nomeação presidencial democrata em 1988.

Nascido a 8 de outubro de 1941, em Greenville, cresceu no contexto da segregação racial no sul dos Estados Unidos, experiência que moldou o seu ativismo precoce. Durante a juventude destacou-se também no desporto, tendo recebido uma bolsa de futebol americano para a University of Illinois. Chegou a ser convidado para integrar a equipa de basebol dos Chicago White Sox, mas optou por prosseguir os estudos.

Ao longo de décadas de intervenção pública, Jesse Jackson afirmou-se como uma das vozes mais persistentes na defesa da igualdade racial, da justiça social e da participação política das minorias nos Estados Unidos.