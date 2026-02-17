Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal El País, o fogo terá tido origem numa arrecadação situada na cobertura do prédio. Por razões ainda desconhecidas, as pessoas que se encontravam no interior não conseguiram sair.

Os bombeiros receberam o alerta pelas 21h10 (hora local) e deslocaram vários meios ao local. As causas do incêndio continuam por apurar, estando a investigação em curso.

A identificação das vítimas deverá ser concluída após exames forenses, uma vez que alguns dos corpos ficaram gravemente carbonizados. As autoridades admitem que todas as vítimas sejam jovens, podendo algumas ser menores de idade.

Inicialmente foi indicado que o espaço onde deflagrou o incêndio poderia estar a ser utilizado como habitação, mas essa informação ainda não foi confirmada. Também permanece por esclarecer o motivo pelo qual os jovens se encontravam na zona das arrecadações.

Os quatro feridos foram assistidos no local, apresentando apenas lesões ligeiras, não tendo sido necessário o seu internamento hospitalar.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.