Na vila de Arruda dos Vinhos, uma das mais afetadas pela intempéries, o governante sublinhou que “não pode haver injustiça em situações iguais” e que o Estado, juntamente com a solidariedade nacional, cumprirá a sua obrigação de proteger os cidadãos.

Em declarações aos jornalistas admitiu ser “totalmente impossível hoje dar estimativas; o próprio presidente de Câmara não tem estimativas, se cada concelho ainda não tem, é impossível ter uma estimativa global.”

O ministro acrescentou que o Governo procurará “ser criterioso” na distribuição de apoios, garantindo que “não podemos apoiar quem queira abusar desta situação aos mais diferentes níveis”.

