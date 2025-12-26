Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as escalas de urgência do SNS, citadas pela Lusa, para sábado, prevê-se o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Abrantes, Santarém, Barreiro e Portimão. Nas Caldas da Rainha encerra ginecologia.

No domingo, reabre portas a urgência de obstetrícia do Hospital Distrital das Caldas da Rainha, mas continuam fechadas as de Abrantes, Santarém, Barreiro e Portimão. Nesse dia, estará também encerrada a urgência de pediatria do Hospital Distrital de Torres Vedras, segundo as escalas atualizadas pelas unidades locais de saúde.

Três serviços de urgência pediátrica vão funcionar com condicionamentos, acolhendo apenas urgências internas e casos referenciados pelo INEM. Trata-se do Hospital Vila Franca de Xira, do Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, com horários específicos de abertura limitados ao longo do fim de semana.

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Portalegre, Amadora-Sintra e Hospital Vila Franca de Xira também estarão condicionadas, assim como o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, o Hospital de Aveiro e o Hospital Santo André, em Leiria. Nestes casos, os serviços vão limitar-se a receber casos de urgência internos ou doentes referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM.

No total, prevê-se que se mantenham abertos 126 serviços de urgência no sábado e 127 no domingo, quase 30 deles integrados num projeto-piloto que obriga as utentes a contactarem previamente a Linha SNS 24 antes de recorrerem às urgências hospitalares.

Este cenário de encerramentos já se verificava na sexta-feira, quando mantiveram-se encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro, Setúbal e Santarém. Em Vila Franca de Xira está encerrada apenas a urgência de obstetrícia.

No caso específico do Hospital do Barreiro, o bloco de partos está encerrado desde as 8h00 de 25 de dezembro e só vai reabrir às 8h00 de 3 de janeiro. As autoridades têm apelado à população para que recorram previamente ao SNS24 para obter orientação sobre o recurso aos serviços hospitalares.

