Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além dos encerramentos, há também serviços a funcionar de forma condicionada durante o feriado, estando abertos apenas para utentes referenciados pelo CODU, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e SNS24.

Em Vila Franca de Xira, a urgência de pediatria encontra-se condicionada ao longo de todo o dia. A norte, no Hospital de Santa Maria da Feira, o serviço de pediatria também estará condicionado em determinados períodos.

O mesmo cenário verifica-se nas urgências de obstetrícia dos hospitais de Leiria, Abrantes e São Francisco Xavier, em Lisboa. Já no Hospital de Braga, durante todo o dia, são apenas atendidas “urgências internas e referenciadas pelo CODU, INEM e SNS24”.

Esperas de até 14 horas no Amadora-Sintra

No Hospital Amadora-Sintra, a manhã de Natal ficou marcada por tempos de espera elevados na urgência geral. Pouco depois das 9h00, a equipa de reportagem da RTP indicava que um utente com pulseira amarela — prioridade urgente — teria de aguardar cerca de 14 horas pela primeira observação médica, quando o tempo recomendado é de uma hora.

Já os utentes com pulseira verde, considerados menos urgentes, enfrentavam uma espera de quase 18 horas para atendimento.

Ao início da manhã, as urgências do Hospital Fernando Fonseca eram as que registavam o maior número de utentes em todo o Serviço Nacional de Saúde.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.