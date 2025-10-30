Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Le Figaro, foram detidas na noite de quarta-feira mais cinco pessoas suspeitas de terem estado envolvidas no roubo de joias no Louvre, em Paris.

"Todos os cinco estão sob custódia policial, incluindo um dos cabecilhas do roubo", confirmou uma fonte policial.

O assalto, considerado um dos mais audaciosos da história recente de Paris, ocorreu a 19 de outubro, durante o horário de visita ao museu, e durou menos de oito minutos. Os ladrões usaram ferramentas elétricas para cortar as vitrines e acederam ao edifício por uma janela, utilizando uma plataforma elevatória montada num veículo. Um dos objetos foi deixado cair e recuperado no local.

Duas pessoas já tinham sido detidas anteriormente. Um dos detidos é um cidadão argelino de 34 anos, residente em França desde 2010, apanhado no sábado à noite no aeroporto Charles de Gaulle, quando se preparava para embarcar para a Argélia sem bilhete de regresso. O outro suspeito, de 39 anos, foi detido na sua casa em Aubervilliers, nos arredores de Paris.

Vestígios de ADN do segundo suspeito foram encontrados numa das vitrines e em ferramentas deixadas no local. Ambos os homens já eram conhecidos da polícia, um por infrações rodoviárias e o outro por roubos anteriores.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.