Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado no nordeste transmontano até ao início da manhã. A partir da manhã, são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, inicialmente no litoral oeste e estendendo-se gradualmente ao interior, em condições favoráveis à ocorrência de trovoadas.

O vento soprará fraco a moderado, de sul/sueste, podendo atingir valores fortes — até 45 km/h — na faixa costeira a sul do Cabo Mondego e nas terras altas do Centro e Sul, com rajadas que poderão chegar aos 75 km/h. Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro temporário, sobretudo nas regiões Centro e Sul.

A temperatura mínima deverá subir ligeiramente nas regiões Norte e Centro e no Alto Alentejo, sendo essa subida mais significativa na região Centro. Em contrapartida, espera-se uma pequena descida da temperatura máxima, especialmente nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o dia será de céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros fortes a partir da manhã e possibilidade de trovoadas. O vento será fraco a moderado, tornando-se por vezes forte na faixa costeira, e poderá formar-se neblina ou nevoeiro temporário. A temperatura mínima sobe ligeiramente, enquanto a máxima desce um pouco.

Na Grande Porto, também se prevê céu muito nublado, com chuva ou aguaceiros por vezes fortes a partir da tarde e condições favoráveis a trovoadas. O vento será fraco a moderado de leste, rodando para sueste, com possibilidade de neblina ou nevoeiro temporário. Espera-se igualmente uma pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros, passando a sudoeste a sul do Cabo Carvoeiro a partir da manhã e aumentando para 1,5 a 2 metros no final da manhã. A temperatura da água do mar varia entre 17 e 20 graus. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste inferiores a 1 metro, aumentando para 1 a 2 metros ao longo do dia, com a água do mar a situar-se entre 20 e 22 graus.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.