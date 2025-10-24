Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O estado do tempo em Portugal continental, especialmente nas regiões do norte e centro, está a ser afetado pela depressão Benjamim, com previsão de chuva forte para dez distritos no sábado, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre estarão sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 15:00, devido à precipitação que poderá ser intensa, sobretudo no Minho e Douro Litoral, sendo mais fraca no sul do país.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, indica risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Segundo o IPMA, nos próximos dias o fluxo de quadrante oeste continuará a trazer massas de ar com elevado teor de vapor de água, originando chuva forte e persistente entre sexta-feira, 24, e sábado, 25. A região Centro deverá registar acumulados de precipitação mais elevados, entre 50 e 100 milímetros, situação que poderá estender-se ao Norte.