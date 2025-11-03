Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, citando a Lusa, o dirigente do Partido Popular (PP) assumiu que falhou ao não solicitar a declaração de emergência nacional na região, o que teria transferido a coordenação da resposta para o Governo central, liderado pelos socialistas.

"Decidi pela primeira vez em 12 meses fazer um balanço mais pessoal. É o momento de reconhecer erros próprios", afirmou Mazón, numa declaração feita na sede do governo autónomo, em Valência.

O agora ex-presidente reconheceu ainda que errou ao ocultar, nos primeiros momentos da crise, o local onde se encontrava no dia das inundações, deslocando-se ao centro de comando apenas ao final do dia.

Cheias Valência. Parlamento espanhol avança com comissão de inquérito
Nas suas palavras, o político tornou-se "o centro da crítica política" ao longo do último ano, devido ao temporal e às cheias que devastaram a região, causando centenas de vítimas mortais e danos materiais.

