O líder do Chega garante que o partido tentou que o Governo “limasse” o Orçamento do Estado para que não prejudicasse as famílias e lembrou que o Executivo está “irredutível” em “impedir que o desconto do ISP acabe”. “Não vale a pena estarmos a tirar IRC a empresas se depois estamos a aumentar o combustível”, reitera.

A nível fiscal, Ventura é diz ainda: “Tudo o que o Governo está a anunciar a nível de IRS os portugueses vão senti-lo na pele para o ano.” Compara também este Orçamento com os de António Costa, e diz que o governo dá com uma mão para “roubar” com outra.

Questionado sobre uma próxima fase, a especialidade, o líder do Chega entende que o caso dos combustíveis é “flagrante” e volta a dar o exemplo dos espanhóis.

