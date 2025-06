Segundo uma nota do Chega, Miguel Corte-Real nasceu e continua a residir no Porto, é casado e pai de quatro filhos, sendo licenciado em gestão “com mais de 15 anos de experiência em áreas como consultoria, tecnologia e indústrias criativas”.

O Chega refere que Miguel Corte-Real desempenhou funções de liderança a nível local e nacional na JSD e no PSD, “tendo presidido a várias estruturas e integrado o Conselho Nacional” dos sociais-democratas.

“Foi também deputado municipal e, entre 2021 e 2024, liderou o grupo municipal do PSD na Assembleia Municipal do Porto. Foi o primeiro subscritor do manifesto Portugal em Primeiro, que defendeu a criação de uma solução governativa de direita, estável, sem complexos nem linhas vermelhas”, acrescenta-se na mesma nota do Chega.

Através de uma outra nota também hoje divulgada, o partido liderado por André Ventura anunciou que serão candidatos a presidentes de câmara José Menezes em Anadia, Paulo Matos em Carrazeda de Ansiães e Pedro Manuel Pinto em Alijó.

O Chega adiantou ainda que vai candidatar a presidentes de câmara Manuel Campos em Vale de Cambra, Hugo Silva no Fundão, Flávio Costa em Ovar, Estêvão de Barros da Silva em Peso da Régua, Joaquim Ribeiro em Oliveira do Bairro, Eduardo Gonçalves em Caminha, Tiago Claúdio em Carregal do Sal, Carlos Miguel em Sátão e Filipe Pires em Trancoso.