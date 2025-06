Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Montenegro, primeiro-ministro

Luís Montenegro nasceu no Porto, a 16 de fevereiro de 1973. Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, completou uma pós-graduação em Direito de Proteção de Dados Pessoais e um Programa Avançado em Gestão pelo INSEAD. Foi fundador e sócio do escritório SP&M até 2022.

Exerceu funções autárquicas em Espinho, como presidente da Assembleia Municipal e vereador. Foi deputado à Assembleia da República durante 16 anos, entre 2002 e 2018, e liderou o Grupo Parlamentar do PSD de 2011 a 2017.

É presidente do PSD desde maio de 2022 e é o atual primeiro-ministro do XXIV Governo Constitucional. É casado e tem dois filhos.

Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Nascido em Vila Nova de Gaia a 18 de fevereiro de 1968, Paulo Rangel é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. É docente na Faculdade de Direito da Universidade Católica no Porto, onde lecionou Direito Administrativo, Direito Constitucional e, atualmente, Ciência Política. Desde 2011, integra o corpo docente do MBA Executivo da University of Porto Business School.

Foi secretário de Estado Adjunto da Justiça no XVI Governo Constitucional (2004–2005) e deputado à Assembleia da República em 2005.

Entre 2009 e 2024 foi eurodeputado e no Parlamento Europeu, integrou comissões nas áreas das liberdades civis, assuntos constitucionais e relações externas.

É vice-presidente do PSD desde julho de 2022. Em 2024 foi nomeado ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no XXIV Governo Constitucional.

Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças

Nascido em Lisboa a 7 de agosto de 1978, Joaquim Miranda Sarmento é doutorado em Finanças pela Universidade de Tilburg, nos Países Baixos. É professor associado no ISEG da Universidade de Lisboa.

Trabalhou durante uma década no Ministério das Finanças, foi consultor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e assessor económico do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva entre 2012 e 2016.

Foi deputado à Assembleia da República e liderou o grupo parlamentar do PSD entre 2022 e 2024. Em 2024, assumiu funções como ministro de Estado e das Finanças no XXIV Governo Constitucional.

António Leitão Amaro, Ministro da Presidência

Nascido a 2 de abril de 1980 em Tondela, António Leitão Amaro tem um doutoramento em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, um LL.M pela Harvard Law School e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

É docente de Finanças Públicas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na Católica Global School of Law.

Ao longo da sua carreira académica e profissional, foi investigador visitante na Harvard Law School e advogado na sociedade Cuatrecasas.

Na vida política, desempenhou funções como secretário de Estado da Administração Local no XIX Governo Constitucional, deputado em três legislaturas, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e secretário-geral da JSD. É presidente da Assembleia Municipal de Tondela (com o mandato atualmente suspenso) e foi também vice-presidente do PSD.

Em 2024, assumiu a pasta de ministro da Presidência no XXIV Governo Constitucional.

Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Nascida a 18 de setembro de 1960, em Lisboa, Maria do Rosário Palma Ramalho é professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde leciona Direito do Trabalho e Teoria Geral do Direito Civil.

Licenciada pela Universidade Católica Portuguesa, é mestre e doutora em Direito pela Universidade de Lisboa.

Jurista nas áreas do direito do trabalho, da segurança social, da função pública, do direito civil e da igualdade, foi consultora da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e da OIT. É também autora de diversas monografias e dezenas de artigos publicados em Portugal e no estrangeiro.

Presidiu à Associação Portuguesa de Direito do Trabalho desde 2013 e foi vice-presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Segurança Social.

Representa Portugal no Comité de Juristas da Comissão Europeia para a Igualdade de Género e Não Discriminação desde 1994.

Foi professora convidada em instituições de ensino superior em Portugal, Brasil, Espanha, Itália, Holanda, República Checa e Angola.

Em 2024, assumiu o cargo de ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no XXIV Governo Constitucional.

Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia

Maria da Graça Carvalho nasceu em Beja, em 1955.

É engenheira mecânica e doutorada pelo Imperial College, no Reino Unido.

Foi professora catedrática no Instituto Superior Técnico, destacou-se nas áreas da energia e alterações climáticas.

Foi também ministra da Ciência e Ensino Superior (2002–2005) e eurodeputada em dois mandatos. No XXIV Governo Constitucional, é ministra do Ambiente e Energia.

Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial

Manuel Castro Almeida nasceu a 28 de outubro de 1957.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, iniciou a carreira na Câmara Municipal de São João da Madeira como trabalhador-estudante.

Foi deputado entre 1991 e 2002 e presidiu à autarquia de São João da Madeira durante mais de uma década.

É ex-secretário de Estado da Educação e do Desenvolvimento Regional (XIX Governo), e foi também vice-presidente da Junta Metropolitana do Porto.

No XXIV Governo Constitucional, assumiu a pasta de Ministro Adjunto e da Coesão Territorial.

Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado

Doutorado em Direito, é Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos desde 2022 e Professor Associado na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.

Foi assessor jurídico do Presidente da República entre 2008 e 2014 e consultor da Casa Civil desde então.

Dirigiu o Observatório das Migrações, integrou órgãos nacionais e europeus na área dos direitos fundamentais e foi secretário de Estado Adjunto e para a Modernização Administrativa no XX Governo Constitucional.

Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares

Doutorado em Direito, é docente universitário e foi deputado nas XII e XIII Legislaturas, onde exerceu funções como vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD.

No XXIV Governo Constitucional, desempenhou o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares.

Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional

Nasceu em Joane, Vila Nova de Famalicão, a 18 de março de 1966.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, é presidente do CDS-PP desde 2022.

Foi eurodeputado entre 2009 e 2024 e deputado à Assembleia da República entre 1999 e 2009, onde chegou a liderar a bancada do CDS e a vice-presidir o Parlamento.

É Ministro da Defesa Nacional no XXIV Governo Constitucional.

Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e Desporto

Margarida Balseiro Lopes, natural da Marinha Grande, é doutoranda em Direito e mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica Portuguesa.

Trabalhou como consultora fiscal e exerceu funções na Deloitte até 2024.

Foi deputada entre 2015 e 2022, integrando comissões como Orçamento e Finanças e Educação.

Presidiu à JSD entre 2018 e 2020 e integra a Comissão Política Nacional do PSD desde 2022.

É Ministra da Juventude e Modernização no XXIV Governo Constitucional.

Ana Paula Martins, ministra da Saúde

Ana Paula Martins nasceu na Guiné-Bissau em 1965.

É doutorada em Farmácia Clínica e mestre em Epidemiologia.

Foi bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (2016–2022) e presidiu o Instituto de Saúde Baseada na Evidência.

Liderou o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte entre 2022 e 2024. É ministra da Saúde no XXIV Governo Constitucional.

Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação

Nasceu em 1972 e é doutorado em Economia pela University of London.

É professor associado na Universidade do Minho, onde já foi Pró-Reitor, Diretor da Escola de Economia e Gestão e Diretor do Departamento de Economia.

Foi vice-presidente do Conselho Económico e Social (2020–2024) e coordenou, em 2023, a avaliação do novo aeroporto de Lisboa.

Autor de vários livros e artigos científicos, tem trabalhado como consultor de instituições públicas e privadas.

É Ministro da Educação, Ciência e Inovação no XXIV Governo Constitucional.

Maria Lúcia Amaral, ministra da Administração Interna

Maria Lúcia Amaral é doutorada em Direito e professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa desde 2008.

Foi juíza do Tribunal Constitucional entre 2007 e 2016, tendo exercido as funções de vice-presidente a partir de 2012. Desempenhou o cargo de Provedora de Justiça entre novembro de 2017 e junho de 2025.

Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça

Nasceu a 8 de dezembro de 1973.

É licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, e é advogada na área do direito imobiliário há mais de 25 anos.

Foi sócia da PLMJ entre 2013 e 2023 e co-coordenadora da área de Imobiliário e Turismo.

É membro da Comissão Executiva da ULI Portugal e associada da WIRE Portugal. Eleita deputada por Coimbra em 2024, assumiu funções como Ministra da Justiça no XXIV Governo Constitucional.

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

Nasceu em Lisboa, a 8 de março de 1977.

Engenheiro eletrotécnico de formação, com MBA pela AESE/IESE, tem um percurso ligado à gestão, à política e ao ensino.

Foi vice-presidente da Câmara de Cascais, secretário de Estado das Infraestruturas no XX Governo Constitucional e desempenhou funções em diversas fundações, empresas e instituições académicas.

Membro da Comissão Política Nacional do PSD, foi nomeado Ministro das Infraestruturas e Habitação no XXIV Governo Constitucional.

José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Mar

José Manuel Fernandes nasceu em Vila Verde, a 26 de julho de 1967.

Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, foi presidente da Câmara Municipal de Vila Verde entre 1997 e 2009.

Eurodeputado entre 2009 e 2024, destacou-se como coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos e relator de vários programas europeus.

Foi Ministro da Agricultura e Pescas no XXIV Governo Constitucional.