"No início desse cessar-fogo, iniciaremos negociações para pôr fim à guerra de forma permanente", disse Netanyahu, acrescentando que as "condições fundamentais" de Israel eram que "o Hamas depusesse as armas" e deixasse de ter "capacidade de governo ou militar".

"Se isso puder ser alcançado através de negociações, excelente. Se não for possível alcançar por meio de negociações dentro de 60 dias, conseguiremos por outros meios, utilizando a força, a força do nosso heróico exército", acrescentou.