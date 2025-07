Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No vídeo, inicialmente transmitido num ecrã gigante durante o espetáculo, vêem-se um homem e uma mulher com os braços entrelaçados enquanto a banda toca. Quando percebem que as suas imagens estão a ser mostradas ao público, ambos abaixam-se rapidamente, tentando fugir à câmara. O momento levou o vocalista Chris Martin a comentar, em tom de brincadeira: “Ou estão a ter um caso ou são apenas muito tímidos.”

A gravação foi publicada no TikTok, onde acumulou milhões de visualizações, sendo posteriormente partilhada em outras plataformas, convertida em memes e alvo de sátira em programas de televisão.

Face à atenção mediática, a empresa Astronomer confirmou na sexta-feira à noite que Andy Byron, CEO desde julho de 2023, foi colocado em licença enquanto decorre uma investigação interna. “Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiam desde a nossa fundação. Os nossos líderes devem ser exemplo de conduta e responsabilidade,” lê-se no comunicado da empresa. “O Conselho de Administração iniciou uma investigação formal sobre o assunto e teremos mais informações em breve”, conta a BBC.

O cargo de CEO será assumido interinamente por Pete DeJoy, cofundador e diretor de produto da empresa.

Embora não haja confirmação oficial da identidade das pessoas no vídeo, vários relatos indicam que o homem poderá ser Andy Byron e a mulher Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da empresa desde novembro de 2024. Nenhum dos dois confirmou estar no vídeo. A Astronomer frisou que “nenhum outro funcionário da empresa” estava envolvido e negou que Andy Byron tenha feito qualquer declaração pública — desmentindo mensagens falsas que circulam online atribuídas ao CEO.