Trump classificou Chicago como uma "zona de guerra", após os recentes protestos contra as autoridades federais de imigração na terceira maior cidade dos EUA.

O envio das tropas acontece em meio à oposição das autoridades locais. O governador do Illinois, J.B. Pritzker, acusou a administração Trump de uma "marcha autoritária" e disse que o estado "usaria todos os meios ao nosso dispor para impedir esta tomada de poder".

Fontes disseram à CBS News que algumas tropas poderão iniciar as suas missões já na quarta-feira. A CBS informou ainda que foram montados reboques como alojamentos temporários no Centro de Treino da Reserva do Exército, a cerca de 80 km a sudoeste de Chicago.

Uma vedação também foi instalada em redor do centro de treinos na noite de terça-feira.

Trump defende que o uso das tropas é necessário para conter a violência nas cidades controladas pelos democratas, reprimir o crime e apoiar as suas iniciativas de deportação.

As tropas da Guarda Nacional têm um poder limitado. Não aplicam a lei, nem efetuam detenções, apreensões ou buscas; o seu papel é, em vez disso, proteger os agentes e a propriedade federal.

Trump já enviou membros da Guarda Nacional para Los Angeles e Washington, D.C., e ordenou-lhes que entrassem em Memphis e Portland.