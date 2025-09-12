Segundo a CNN Portugal, PSP e Polícia Judiciária já foram chamadas ao local, depois do alerta dado às 18h05. A Tratolixo, na Estrada 5 de Junho, em São Domingos de Rana, é a empresa que responsável pelo tratamento de resíduos de Cascais, Mafra, Sintra e Oeiras

De acordo com a estação televisiva, o bebé ainda tinha o cordão umbilical e estava dentro de um saco, tendo sido recolhido para a realização de autópsia.

Em agosto de 2024 um nado morto também foi encontrado na zona de triagem desta mesma empresa. Na altura, fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o nado-morto foi encontrado cerca das 13:30.