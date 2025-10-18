Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu na sexta-feira de manhã, em Hall’s Croft, situada na zona antiga de Stratford-upon-Avon, a residência que foi a casa de Susanna Hall, filha mais velha do dramaturgo, e do seu marido, o médico John Hall.

De acordo com o Shakespeare Birthplace Trust, organização que gere os locais históricos ligados ao escritor, citada pela SkyNews, o impacto provocou danos significativos nas paredes exteriores do edifício classificado como monumento de Grau I, com a estrutura de madeira a precisar de suporte por andaimes. “Antes de mais, estamos aliviados por confirmar que ninguém ficou ferido no incidente e que o edifício foi entretanto estabilizado para evitar mais danos".

A instituição lamentou o sucedido e sublinhou nas redes sociais que “este é um lembrete claro de quão frágil é o nosso património”.

Os responsáveis indicam ainda que está a trabalhar com especialistas em conservação, seguradoras e parceiros locais para iniciar rapidamente as obras de reparação, garantindo que “todos os trabalhos necessários serão realizados com o máximo cuidado e o mais rapidamente possível”.

A Hall’s Croft foi construída em 1613 e acolheu Susanna e John Hall até 1616. A propriedade foi adquirida pelo Shakespeare Birthplace Trust em 1949 e restaurada ao seu esplendor jacobino, num projeto que custou cerca de 45.000 libras — mais de 1,3 milhões de libras em valores atuais, segundo o Banco de Inglaterra. Hoje, o edifício serve como centro educativo da organização e acolhe programas de aprendizagem e atividades sobre a obra de Shakespeare para alunos do ensino secundário, universitários e visitantes de todas as idades.

