Os estudantes portugueses em situação de vulnerabilidade económica que tenham terminado o ensino secundário com nota igual ou superior a 17 valores e se inscrevam, pela primeira vez, no ensino superior público universitário num curso de licenciatura ou mestrado integrado, podem candidatar-se à Bolsa de Mérito Universitário Apifarma, no valor de seis mil euros, até final do presente mês.

"Nas duas anteriores edições deste projecto já foram atribuídas 20 bolsas, no valor de 6.000€ por estudante, com o objectivo de apoiar todo o percurso académico dos jovens beneficiários desde o ingresso até à conclusão do curso, desde que se mantenha a situação de insuficiência económica, haja aprovação em todas as unidades curriculares do respectivo ano lectivo e inscrição no ano seguinte", diz em comunicado a APIFARMA, salientando que o número máximo de Bolsas de Mérito a atribuir em cada ano letivo é de dez.

São elegíveis os primeiros dez estudantes candidatos, tendo por base a aplicação de dois critérios ou subcritérios essenciais, nomeadamente a nota de candidatura ao ensino superior igual ou superior a 170 e ainda o grau de carência económica ajustado à avaliação da situação económica do agregado familiar ou unipessoal.

Refira-se que a Bolsa Universitária de Mérito APIFARMA resulta de uma parceria entre a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), no sentido de promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior.

Nas últimas edições, foi possível apoiar 20 estudantes em situação económica vulnerável para que pudessem aceder ao ensino superior.