Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto “InCASA – Inclusive Camino de Santiago: An accessible journey for all” visa tornar o Caminho mais inclusivo, com a ajuda de uma aplicação móvel que já está a ser testada. Para documentar a experiência vivida pelos participantes, o projeto está também a produzir um documentário que será lançado em breve, segundo o comunicado enviado às redações.

Este documentário dá a conhecer os desafios e as conquistas dos peregrinos, ajudando a sensibilizar para a importância da inclusão.

O projeto, que reúne cinco países europeus, Portugal, Espanha, Eslovénia, Polónia e Roménia, é liderado em Portugal pela Atlântica - Instituo Universitário, e tem como objetivo facilitar o acesso ao Caminho de Santiago para pessoas com deficiência. Recentemente, 11 peregrinos com diferentes tipos de incapacidade, acompanhados por cuidadores e profissionais, realizaram parte do Caminho para testar a aplicação.

A app foi criada com o propósito de fornecer informações detalhadas e acessíveis aos peregrinos com necessidades especiais. A coordenadora do projeto em Portugal, Susana Rodrigues, explica que a aplicação disponibiliza informações sobre rotas alternativas, pontos de água, albergues e restaurantes, além da localização de hospitais e a distância até aos mesmos. A aplicação também permite emitir alertar em tempo real caso um peregrino precise de ajuda, para que outros utilizadores possam prestar apoio.

O projeto começou com uma fase de mapeamento, onde foram ouvidos peregrinos com deficiência que já tentaram fazer o percurso. O objetivo foi identificar as dificuldades reportadas e pensar em soluções que permitissem superar essas barrei possibilitando a realização de completar o Caminho de Santiago.

Em setembro de 2024, o projeto avançou para a fase de testes com a participação de um grupo de 11 peregrinos com deficiência. O percurso teve início em Vigo e terminou em Santiago de Compostela. Entre os participantes, estavam duas jovens portuguesas, de 20 e 27 anos, com condições como fibromialgia, neurodivergência, autismo e epilepsia. Durante três dias, os participantes utilizaram a aplicação, testando as funcionalidades e relatando os desafios que enfrentaram ao longo do caminho.

Além da aplicação, o projeto InCasa também está a desenvolver uma plataforma online com cursos de formação e recursos gratuitos para cuidados, técnicos e profissionais que organizam roteiros para pessoas com deficiência.

Para mais informações sobre o projeto InCasa é possível consultar o site da Atlântica.