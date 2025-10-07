Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em nota enviada aos orgãos de comunicação social, o lançamento do novo site é a “primeira ação do Plano de Ação da Reserva da Biosfera, no âmbito do Objetivo B — Promoção e Fruição: Um território por descobrir de forma sustentável”, após a classificação da Arrábida como Reserva da Biosfera pela UNESCO.

Ainda de acordo com a AMRS, o novo site apresenta uma rede de “onze percursos de pequena rota (PR), circulares ou lineares, maioritariamente por caminhos rurais, que ligam aldeias, trilhos tradicionais, praias e os pontos altos da serra da Arrábida, como o Alto do Formosinho e o Alto da Vigia”.

Para quem procura desafios maiores, está disponível a Grande Rota da Arrábida com cerca de 60 quilómetros, que liga Setúbal ao Cabo Espichel.

Esta rota é parte integrante da GR11 — E9, uma rota pedestre que se estende do Cabo de S. Vicente, em Portugal, até à cidade de S. Petersburgo, na Rússia.

Na nota, a AMRS salienta que “o novo portal, além de incluir fichas técnicas para cada um dos percursos, disponibiliza ficheiros GPX e KML, que facilitam a integração das rotas em dispositivos GPS e na plataforma Google Earth”.

O site teve a colaboração dos municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que ajudaram na conceção dos trilhos e na sua implementação no terreno, no âmbito de uma candidatura do ICNF ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

