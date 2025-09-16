Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para um risco elevado de incêndio rural nos próximos dias, com 17 concelhos em perigo máximo e vários outros em perigo muito elevado no interior norte, centro e Algarve.

A situação deve agravar-se a partir de quarta-feira e prolongar-se até ao fim de semana, devido à previsão de tempo quente e seco.

Sete distritos — Bragança, Guarda, Évora, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre — estão sob aviso amarelo entre as 09h00 desta terça-feira e as 18h00 de quinta-feira.Também a costa sul da Madeira se encontra em alerta devido à persistência de temperaturas elevadas.

Quanto ao estado do tempo, o continente terá hoje céu pouco nublado ou limpo, vento fraco e uma ligeira subida das temperaturas máximas, sobretudo no norte e centro.

As mínimas vão dos 9ºC em Braga aos 21ºC em Faro, enquanto as máximas variam entre 23ºC em Aveiro e 37ºC em Évora e Beja.

Na Madeira, as temperaturas devem situar-se entre 21 e 28 graus no Funchal e entre 21 e 25 em Porto Santo.