De acordo com a CNN Portugal, em causa estão suspeitas de crimes relacionados com a venda de ativos do extinto Banco Espírito Santo.

Estão em curso cerca de 30 buscas, que envolvem mais de 100 inspetores.

