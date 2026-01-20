Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo um comunicado da PJ, a operação teve como objetivo "desmantelar uma organização criminosa responsável pela prática de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravadas, ofensas à integridade física qualificada e detenção de armas proibidas".

No total, foram realizadas 65 buscas domiciliárias e não domiciliárias em várias zonas do país, nomeadamente Lisboa, Porto, Gaia, Guimarães, Maia, diversas localidades da margem sul do Tejo e no Algarve. Além dos 37 detidos, 15 pessoas foram constituídas arguidas.

De acordo com a PJ, os suspeitos, com idades entre os 30 e os 54 anos, apresentam "vastos antecedentes criminais e ligações a grupos de ódio internacionais", adotando e difundindo ideologia nazi, associada à extrema-direita radical e violenta, com motivações racistas e xenófobas. A investigação aponta para uma atuação organizada com o objetivo de perseguir, ameaçar e agredir cidadãos de comunidades imigrantes.

Durante a operação, as autoridades apreenderam material de propaganda e merchandising de inspiração neonazi, bem como diversas armas, refere ainda o comunicado.

Os detidos serão presentes esta quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, onde serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Segundo informações divulgadas pela CNN Portugal, Mário Machado continuaria a dar instruções a partir da prisão, assegurando a difusão de conteúdos xenófobos e racistas nas redes sociais, associados a ações violentas e ao incitamento ao ódio. Uma fonte próxima do processo, citada pela Lusa, confirmou ainda que a cela de Mário Machado foi alvo de buscas na manhã desta terça-feira.